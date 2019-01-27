Jabari Parker için yolun sonu gözüküyor!..

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Chicago Bulls'un sezon başında 1+1 yıllık kontrat ve yıllık 20 milyon Dolar maaşla kadrosuna kattığı Jabari Parker için takas piyasasında hedef düşürdüğü belirtildi.Bleacher Report'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki genç oyuncuyu almak için herhangi bir teklif olmadığı belirtilen Chicago Bulls'un, herhangi bir teklif karşılığı Jabari Parker'ı göndermeye hazır olduğu ifade edildi. Fakat, Jabari Parker'ın 20 milyon Dolar olan kontratı nedeniyle herhangi bir takımın o değerde bir oyuncuyu Jabari Parker karşılığı göndermek istemeyeceği ifade edildi.Chicago Bulls'un son çare olarak Jabari Parker'ın kontratından çıkabileceği ve sezon sonuna kadar olan maaşını ödeyip, bu kontrattan çıkacağının altı çizildi.Milwaukee Bucks tarafından 2014 draftında 2. sırada seçilen Jabari Parker, bu sezon çıktığı 36 maçta yüzde 33 üçlük ile 14.6 sayı, 6.4 ribaunt ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.