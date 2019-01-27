Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jabari Parker için yolun sonu gözüküyor!..

Chicago Bulls'un 20 milyon Dolar kontratla kadrosuna kattığı ancak beklediği perofrmansı alamadığı Jabari Parker'ı herhangi bir teklife takaslamaya hazır olduğu, aksi halde serbest bırakacağı iddia edildi.

Chicago Bulls'un sezon başında 1+1 yıllık kontrat ve yıllık 20 milyon Dolar maaşla kadrosuna kattığı Jabari Parker için takas piyasasında hedef düşürdüğü belirtildi.

Bleacher Report'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki genç oyuncuyu almak için herhangi bir teklif olmadığı belirtilen Chicago Bulls'un, herhangi bir teklif karşılığı Jabari Parker'ı göndermeye hazır olduğu ifade edildi. Fakat, Jabari Parker'ın 20 milyon Dolar olan kontratı nedeniyle herhangi bir takımın o değerde bir oyuncuyu Jabari Parker karşılığı göndermek istemeyeceği ifade edildi.

Chicago Bulls'un son çare olarak Jabari Parker'ın kontratından çıkabileceği ve sezon sonuna kadar olan maaşını ödeyip, bu kontrattan çıkacağının altı çizildi.

Milwaukee Bucks tarafından 2014 draftında 2. sırada seçilen Jabari Parker, bu sezon çıktığı 36 maçta yüzde 33 üçlük ile 14.6 sayı, 6.4 ribaunt ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

İspanya, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin beşinci penceresinde kupaya kalmayı garantilerken, İspanya'nın efsane oyuncuları arasında adı geçen Pau Gasol ülkesinin formasıyla mücadele etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.
Houston Rockets guardları Chris Paul ve Brandon Knight'ın, bu geceki Toronto Raptors maçında oynama durumlarının "kesin olmadığı" açıklandı.
Doc Rivers, LA Clippers'ın uzun vadeli bir parça olmadıkça, takas son döneminde para almaya istekli olmadığını söyledi.
Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard'ın, Kaliforniya eyaletinin San Diego ilçesinde bulunan Rancho Santa Fe bölgesinde 13.000 metrekarelik, 13 milyon dolarlık bir ev satın aldığı bildirildi.
Giannis, All-Star kaptanı olarak Westbrook ve Embiid'i takımında görmek istiyor.
Indiana Pacers, Victor Oladipo'nun quadriceps tendonunu yırttığını ve sezonun geri kalanını kaçıracağını açıkladı.
Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic, ilk NBA All-Star Maçına seçilip seçilmeyeceğini görmek için bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.
LeBron James'in bu geceki Minnesota Timberwolves maçında kenarda oturacağı, Pazar gecesi oynanacak Phoenix Suns maçı için henüz "oynamayacak" kararı çıkmadığı açıklandı.
Dallas Mavericks'in, önceki hafta bir Dennis Smith Jr. anlaşması için birkaç takımla takas görüşmelerinde bulunduğu söylendi.
Kenneth Faried, Brooklyn'deki hayal kırıklığı yaratan görev süresinde Nets'i kendisini "yanlış ifadeler kullanarak" yanlış yönlendirmekle suçladı.
Tracy McGrady, Kevin Durant'in Golden State Warriors'tan ayrılmasının NBA için "harika" olacağını düşünüyor.
James Harden, emekli olduğunda adının "NBA'in en büyük oyuncuları arasında" anılmasını istediğini söyledi.
Indiana Pacers ekibinin, Victor Oladipo'nun geçtiğimiz gece "ameliyat gerektiren ve sezonu kapattırabilecek" bir diz sakatlığı geçirmesinden korktuğu açıklandı.
Memphis Grizzlies yıldızları Mike Conley ve Marc Gasol, takım yönetiminin kendileri için takas tekliflerini dinlediklerini öğrendi ve buna yönelik konuştular.
DeMarcus Cousins, kendisini geçtiğimiz yaz döneminde Golden State Warriors'la anlaşmaya iten şeyin ne olduğunu merak edenlere cevabını verdi.
Memphis Grizzlies'in, ilk kez yıldız oyuncuları Mike Conley ve Marc Gasol için gelecek takas tekliflerini dinlemeye açık oldukları iddia edildi.
Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, LA Clippers'a karşı alınan 106-98'lik galibiyet sonrası Dallas Mavericks'e dönen Dennis Smith Jr'a övgüler yağdırdı.
Golden State Warriors yıldızları Stephen Curry, Kevin Durant ve Draymond Green, geçtiğimiz Pazartesi karşılaştıkları Los Angeles Lakers hakkında yorum yaptılar.
Derrick Rose, yaş ve deneyimle, 2011 MVP sezonunda olduğundan daha iyi bir oyuncu olduğuna inanıyor.
Anthony Davis'in bir el uzmanı doktorunu ziyaret edeceği ve sol işaret parmağındaki bir kırık nedeniyle 2-4 hafta kaçırmasının beklendiği açıklandı.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal