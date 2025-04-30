Memphis Grizzlies, 2024-25 sezonunu ilk turda süpürülerek noktalarken, gözler yıldız oyun kurucu Ja Morant'in geleceğine çevrildi.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre, ligde Morant'in takas edilebileceğine dair "fısıltılar ve söylentiler" artmış durumda:



"Zach Kleiman hâlâ Ja'ya bağlı, karşılıklı bir bağlılık var gibi görünüyor. Ama bu sezon birçok yönetici ve scout, onun sağlıklı olduğunda bile ilk 10 oyuncu arasında olmadığını düşünüyor."



Morant bu sezon 23.2 sayı, 7.3 asist, 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı; ancak yalnızca 50 maçta forma giyebildi. Grizzlies'in bu çekirdekle son 5 sezonda yalnızca 1 playoff serisi kazanmış olması, takımı çıkmaza sürükledi.



"Koçlarını sezon bitimine 9 maç kala gönderdiler, Ocak ayından sonra sadece bir galibiyet aldılar… Bu çekirdek artık işlemiyor, bir şeylerin değişmesi gerekiyor."



Grizzlies, 2022'de Batı ikincisi olarak 56 galibiyetle en başarılı sezonunu yaşamıştı. Ancak o dönemki umutlar, bu sezon itibarıyla ciddi şekilde sarsılmış durumda.



