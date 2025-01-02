İzmir olimpik havuzuna kavuşuyor

Yıllardır olimpik havuz sıkıntısı çeken Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti İzmir, inşaatı bitme aşamasına gelen modern yüzme havuzuna kavuşuyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde İzmir merkezinde yapılan iki olimpik havuzdan Halkapınar Yüzme Havuzu'nun inşaatı son aşamaya geldi. Halkapınar'daki futboldan, atletizm, cimnastik ve basketbola birçok branşı bünyesinde bulunduran olimpik tesis Atatürk Stadı Kompleksi'nde yapılan havuz açılış için gün sayıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın İzmir'in havuz hasretine son vermek için tesis bünyesinde 2022 yılında 220 milyon TL ihale bedeliyle başlattığı olimpik havuzun inşaatı bitmek üzere.



Olimpik havuzun dışında kentin ilk kapalı atlama havuzu, çocuk havuzu ve tam donanımlı fitness merkezini bünyesinde bulunduracak tesis önümüzdeki haftalarda açılacak. Tesisten İzmirli sporcuların yanı sıra halk da belli saatlerde yararlanacak. Kentte 1967 yılında yapılıp, 2019'da çürük olduğu için kapatılarak 2023'te yıkılan Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun yeniden inşaat çalışmaları da sürüyor. Tarihi havuz, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı. Özel kurumlar ve üniversiteler dışında kent merkezinde olimpik havuzu bulunmadığı için yıllardır özellikle kış aylarında büyük sorun yaşayan İzmir, iki havuzun birden faaliyete girmesiyle tam donanımlı tesislere kavuşacak.



