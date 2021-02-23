Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki İzmir derbisinde Altay evinde Altınordu ile karşılaştı. Altay Alsancak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altınordu 3-1'lik skorla kazandı.



Altay 38. dakikada Paixao'nun penaltıdan attığı golle öne geçerken, ALtınordu'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Hüsamettin, 60. dakikada Metehan ve 67. dakikada penaltıdan Enis kaydetti. Öte yandan Altınordu'da Yusuf Can, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkarak Altınordu puanını 41 yaparken, son 5 maçta 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Altay 38 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak, Altay ise Giresunspor deplasmanına konuk olacak.



