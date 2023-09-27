İzmir'de sutopunda çok özel turnuva

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile 100'üncü Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası yapılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir'de sutopunda çok özel turnuva
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27 Eylül 2023 13:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile 100'üncü Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenlenecek.

Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda 29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan ekipleri Olimpiakos ve Panionios takımları katılacak.

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