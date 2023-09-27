İzmir'de sutopunda çok özel turnuva

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile İzmir Göztepe Rotary iş birliği ile 100'üncü Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası düzenlenecek.
Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda 29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan ekipleri Olimpiakos ve Panionios takımları katılacak.
Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda 29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan ekipleri Olimpiakos ve Panionios takımları katılacak.