Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altay ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.



Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Eyüpspor 14, Altay 6 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Altay, bu kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Suat Güz



Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Naderi, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Yusuf Tekin (Dk. 71 Enes Yetkin), Salih Sarıkaya (Dk. 85 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Paixao (Dk. 90+1 Erdem Özcan)



Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram (Dk. 67 Taşkın İlter), Sekidika (Dk. 67 Babel), Sinan Kurt (Dk. 67 Mehmet Murat Uçar), İbrahim Akdağ, Pa Dibba, Recep Niyaz, Emeka Eze



Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Tekin, Dk. 90+4 Björkander (Altay)





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