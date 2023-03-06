İzmir'de derbi zamanı

Ligde son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olan 17 puanlı Altınordu, 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak ateş hattından çıkmayı hedefliyor.



Son maçında evinde Boluspor'la 1-1 berabere kalan 31 puanlı Göztepe de kazanarak Play-Off iddiasını korumak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızlılar Yasin'in 82'inci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.



ALTINORDU'DA KERİM ALICI YUVAYA DÖNDÜ



Ülkemizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketine Hatay'da yakalanan ve yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kendi çabasıyla kurtulan sağ bek Kerim Alıcı, altyapısından yetiştiği Altınordu ile kiralık olarak anlaştı.



Bir süredir yine eski takımı Göztepe'nin kadrosuna katmak için çaba gösterdiği tecrübeli savunmacı ara transfer döneminin son gününde tercihini Altınordu'dan yana kullandı. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un oyuncusu olan Kerim'in Altınordu ile yaptığı sözleşme sezon sonunda bitecek.



Kerim, kendi çabalarıyla çıktığı aynı enkazda depremden önceki gün Kasımpaşa maçında Hatayspor'un galibiyet golünü atan takım arkadayı Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'u kaybetmişti.

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