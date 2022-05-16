TARTIŞILAN GOL

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:



İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Aston Villa, 69. dakikada Ollie Watkins ile öne geçerken, Palace bu gole 81. dakikada Jeffrey Schlupp ile karşılık verdi.Aston Villa'nın Watkins ile bulduğu golde Crystal Palace, faul bekledi ancak hakem Chris Kavanagh golü verdi.