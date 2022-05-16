İZLE: Premier Lig'de tartışılan gol

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, sahasında Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Aston Villa'nın Watkins ile bulduğu gol tartışmalara neden oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İZLE: Premier Lig'de tartışılan gol
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16 Mayıs 2022 02:31
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Aston Villa, 69. dakikada Ollie Watkins ile öne geçerken, Palace bu gole 81. dakikada Jeffrey Schlupp ile karşılık verdi.

TARTIŞILAN GOL

Aston Villa'nın Watkins ile bulduğu golde Crystal Palace, faul bekledi ancak hakem Chris Kavanagh golü verdi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:


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