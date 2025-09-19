İtalyan Efsaneler, İstanbul'da olmaktan memnun!

Eski İtalyan futbolcular Francesco Totti, Luca Toni ve Marco Materazzi, İstanbul'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarnı söylediler.Totti, Toni ve Materazzi, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını cevapladı.Çok güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini dile getiren Totti,değerlendirmesinde bulundu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk hafta müsabakalarını değerlendiren Totti,dedi.Luca Toni, turnuvayla İstanbul'a ilk defa geldiklerinden bahsederek,ifadelerini kullandı.İtalyan futbolunun zor bir dönemden geçtiğini anlatan deneyimli futbolcu, şöyle konuştu:likMarco Materazzi, İstanbul'un çok sevdiği bir şehir olduğunu anlatarak,diye konuştu."Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılması hakkında düşüncelerin neler?" sorusu üzerine Materazzi,ifadelerini kullandı.Türk oyuncuların Avrupa'da iyi işler çıkardığını söyleyen tecrübeli oyuncu,diyerek sözlerini noktaladı.