İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

Gelecek sezon kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli oyuncu için İtalyanlar sarı lacivertli yönetimle masaya oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!
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29 Mayıs 2023 12:37
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de takımın öne çıkan isimleri de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan ayrılabilir.

NAPOLİ DEVREDE 

Napoli, devlerin peşinde olduğu 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süredir takip ediyor. İtalya şampiyonu, bu transfer için İstanbul'a kamp kurmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin yetkilileri bu hafta Fenerbahçe'ye pazarlık masasına oturacak. Napoli heyetinin, Antalyaspor maçını da tribünden takip edecek.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO 

Napoli 15 milyon euro'luk teklifle pazarlıklara başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisi ise 25 milyon euro.

Napoli dışında Milan, Marsilya, Anderlecht ve PSV yıldız ismin peşinde. Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması olası gözüküyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 45 maçta 4 gol ve 4 asistle oynadı. 

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