İtalya'da seyircili maç için olası tarih

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, ülkedeki Kovid-19 salgın durumunun iyiye gitmesi halinde futbolda gelecek sezonun başlayacağı eylül ayından itibaren tribünlere taraftarların alınabileceğini söyledi.Rai radyosunda bir programa katılan Bakan Spadafora, "Epidemiyolojik eğrinin gidişatı bize izin verirse, eylülden itibaren statlarda seyircileri görebiliriz. Ancak bu tabii ki, önceki dönemde olduğu gibi statların tamamen dolması anlamına gelmiyor. Bu, şu an üstünde çalışılan bir dizi önlemlere uyarak olabilir." diye konuştu.Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında maçların durdurulduğu Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlamıştı.İtalya Serie A Lig Birliği de ay başında bu sezon kalan son hafta maçlarının seyircili oynanması için federasyon ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç çıkmamıştı.Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da 35 bini aşkın kişi salgında hayatını kaybetmişti.