İtalya Milli Basketbol Takımı'nın başına Luca Banchi getirildi!

İtalya Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Luca Banchi getirildi.
İtalya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kariyerinde Anadolu Efes'i de çalıştıran Banchi'nin Türkiye serüveni kısa sürmüş, 7 Ocak'ta göreve başlayıp 15 Haziran'da kulüple yollarını ayırmıştı.
