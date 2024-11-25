İşte voleybolda Avrupa programı

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 6 Türk ekibi mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salı:
22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa)-Eczacıbaşı Dynavit
27 Kasım Çarşamba:
22.00 Neptunes Nantes (Fransa)-Fenerbahçe Medicana
28 Kasım Perşembe:
19.30 VakıfBank-Numia Vero Volley Milano (İtalya)
- Kadınlar CEV Kupası
27 Kasım Çarşamba:
19.00 Kuzeyboru-Volley Mulhouse (Fransa)
20.00 MBH-Bekescsaba (Macaristan)-Türk Hava Yolları
Kadınlar CEV Challenge Kupası
27 Kasım Çarşamba:
21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre)-Galatasaray Daikin
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salı:
22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa)-Eczacıbaşı Dynavit
27 Kasım Çarşamba:
22.00 Neptunes Nantes (Fransa)-Fenerbahçe Medicana
28 Kasım Perşembe:
19.30 VakıfBank-Numia Vero Volley Milano (İtalya)
- Kadınlar CEV Kupası
27 Kasım Çarşamba:
19.00 Kuzeyboru-Volley Mulhouse (Fransa)
20.00 MBH-Bekescsaba (Macaristan)-Türk Hava Yolları
Kadınlar CEV Challenge Kupası
27 Kasım Çarşamba:
21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre)-Galatasaray Daikin