İşte voleybolda Avrupa programı

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak. İşte program...

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte voleybolda Avrupa programı
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25 Kasım 2024 13:25
Son güncelleme 25 Kasım 2024 13:28
Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 6 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salı:

22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa)-Eczacıbaşı Dynavit

27 Kasım Çarşamba:

22.00 Neptunes Nantes (Fransa)-Fenerbahçe Medicana

28 Kasım Perşembe:

19.30 VakıfBank-Numia Vero Volley Milano (İtalya)

- Kadınlar CEV Kupası

27 Kasım Çarşamba:

19.00 Kuzeyboru-Volley Mulhouse (Fransa)

20.00 MBH-Bekescsaba (Macaristan)-Türk Hava Yolları

Kadınlar CEV Challenge Kupası

27 Kasım Çarşamba:

21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre)-Galatasaray Daikin

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