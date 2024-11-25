İşte voleybolda Avrupa programı

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 6 Türk ekibi mücadele edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.



Maç programı şu şekilde:



CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi



Salı:



22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa)-Eczacıbaşı Dynavit



27 Kasım Çarşamba:



22.00 Neptunes Nantes (Fransa)-Fenerbahçe Medicana



28 Kasım Perşembe:



19.30 VakıfBank-Numia Vero Volley Milano (İtalya)



- Kadınlar CEV Kupası



27 Kasım Çarşamba:



19.00 Kuzeyboru-Volley Mulhouse (Fransa)



20.00 MBH-Bekescsaba (Macaristan)-Türk Hava Yolları



Kadınlar CEV Challenge Kupası



27 Kasım Çarşamba:



21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre)-Galatasaray Daikin



