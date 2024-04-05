İşte Trendyol Süper Lig'deki son görünüm

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 31 27 3 1 69 20 49 84 2.FENERBAHÇE 31 26 4 1 83 27 56 82 3.TRABZONSPOR 31 16 4 11 54 41 13 52 4.BEŞİKTAŞ 31 14 5 12 41 37 4 47 5.KASIMPAŞA 31 13 7 11 55 55 0 46 6.ÇAYKUR RİZESPOR 31 13 6 12 40 47 -7 45 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 31 12 7 12 39 36 3 43 8.BITEXEN ANTALYASPOR 31 10 12 9 36 34 2 42 9.CORENDON ALANYASPOR 31 10 12 9 41 42 -1 42 10.EMS YAPI SİVASSPOR 31 10 11 10 37 43 -6 41 11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 31 9 12 10 48 43 5 39 12.YILPORT SAMSUNSPOR 31 10 7 14 35 41 -6 37 13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 31 10 9 12 36 45 -9 36 14.MKE ANKARAGÜCÜ 31 7 13 11 37 40 -3 34 15.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 7 12 12 36 41 -5 33 16.TÜMOSAN KONYASPOR 31 7 12 12 32 45 -13 33 17.GAZİANTEP FK 31 8 7 16 34 47 -13 31 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 31 7 9 15 34 39 -5 30 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 31 7 9 15 34 61 -27 30 20.İSTANBULSPOR 31 3 7 21 22 59 -37 13

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.31. haftanın sonuçları şu şekilde:İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:12 Nisan Cuma:20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)13 Nisan Cumartesi:13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)14 Nisan Pazar:13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)15 Nisan Pazartesi:20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)