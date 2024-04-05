İşte Trendyol Süper Lig'deki son görünüm

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.
Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.
Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.
Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
31. haftanın sonuçları şu şekilde:
İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3
Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3
Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2
Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2
Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1
İŞTE PUAN DURUMU
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.
Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.
Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.
Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
31. haftanın sonuçları şu şekilde:
İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3
Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3
Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2
Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2
Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1
İŞTE PUAN DURUMU
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|31
|27
|3
|1
|69
|20
|49
|84
|2.FENERBAHÇE
|31
|26
|4
|1
|83
|27
|56
|82
|3.TRABZONSPOR
|31
|16
|4
|11
|54
|41
|13
|52
|4.BEŞİKTAŞ
|31
|14
|5
|12
|41
|37
|4
|47
|5.KASIMPAŞA
|31
|13
|7
|11
|55
|55
|0
|46
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|31
|13
|6
|12
|40
|47
|-7
|45
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|31
|12
|7
|12
|39
|36
|3
|43
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|31
|10
|12
|9
|36
|34
|2
|42
|9.CORENDON ALANYASPOR
|31
|10
|12
|9
|41
|42
|-1
|42
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|31
|10
|11
|10
|37
|43
|-6
|41
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|31
|9
|12
|10
|48
|43
|5
|39
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|31
|10
|7
|14
|35
|41
|-6
|37
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|31
|10
|9
|12
|36
|45
|-9
|36
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|7
|13
|11
|37
|40
|-3
|34
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|7
|12
|12
|36
|41
|-5
|33
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|31
|7
|12
|12
|32
|45
|-13
|33
|17.GAZİANTEP FK
|31
|8
|7
|16
|34
|47
|-13
|31
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|31
|7
|9
|15
|34
|39
|-5
|30
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|31
|7
|9
|15
|34
|61
|-27
|30
|20.İSTANBULSPOR
|31
|3
|7
|21
|22
|59
|-37
|13
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
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