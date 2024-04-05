İşte Trendyol Süper Lig'deki son görünüm

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, 84 puanla liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trendyol Süper Lig'deki son görünüm
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05 Nisan 2024 00:43
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.

Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.

Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.

İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI

31. haftanın sonuçları şu şekilde:

İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3

Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3

Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2

Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2

Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

İŞTE PUAN DURUMU

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 31 27 3 1 69 20 49 84
2.FENERBAHÇE 31 26 4 1 83 27 56 82
3.TRABZONSPOR 31 16 4 11 54 41 13 52
4.BEŞİKTAŞ 31 14 5 12 41 37 4 47
5.KASIMPAŞA 31 13 7 11 55 55 0 46
6.ÇAYKUR RİZESPOR 31 13 6 12 40 47 -7 45
7.RAMS BAŞAKŞEHİR 31 12 7 12 39 36 3 43
8.BITEXEN ANTALYASPOR 31 10 12 9 36 34 2 42
9.CORENDON ALANYASPOR 31 10 12 9 41 42 -1 42
10.EMS YAPI SİVASSPOR 31 10 11 10 37 43 -6 41
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 31 9 12 10 48 43 5 39
12.YILPORT SAMSUNSPOR 31 10 7 14 35 41 -6 37
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 31 10 9 12 36 45 -9 36
14.MKE ANKARAGÜCÜ 31 7 13 11 37 40 -3 34
15.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 7 12 12 36 41 -5 33
16.TÜMOSAN KONYASPOR 31 7 12 12 32 45 -13 33
17.GAZİANTEP FK 31 8 7 16 34 47 -13 31
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 31 7 9 15 34 39 -5 30
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 31 7 9 15 34 61 -27 30
20.İSTANBULSPOR 31 3 7 21 22 59 -37 13
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

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