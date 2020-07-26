MAÇTAN DAKİKALAR

KARAGÜMRÜK TEK GOLLE YAKTI

MAÇTAN DAKİKALAR

PLAY-OFF FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

yarı finalinde rövanş maçları oynandı vele, finale yükselmeyi başardı.0-0 biten ilk maçın rövanşında Adana Demirspor, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı ve finale yükseldi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+13. dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı.9. dakikada Adana Demirspor'da Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Çağlar Akbaba, topu iki hamlede kontrol etti.56. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Bursaspor ceza sahasına yapılan ortada, top Diarra'nın eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, topu ağlarla buluşturdu: 1-074. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasına yapılan ortada Kubilay Kanatsızkuş, altıpas üzerinden şutunu çekti. Kaleci Kurtuluş Yurt, topu ağlarla buluşmadan son anda çıkarttı.79. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Berk Yıldız'ın pasında kaleci Çağlar Akbaba'yla karşı karşıya kalan Rassoul, meşin-yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-088. dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan topu rakip sahaya taşıyan Erkan Zengin, pasını Berk Yıldız'a çıkarttı. Berk Yıldız'ın çektiği şutta top kaleci Çağlar Akbaba'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-090+7. dakikada Adana Demirspor'un 4. golü geldi. Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Akyüz, topu filelerle buluşturdu: 4-090+12. dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Özkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenKurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal (Dk. 74 Adil Demirbağ), Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 88 Hamidou Traore), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 77 Berk Yıldız), Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Pa Dibba (Dk. 78 Mehmet Akyüz)Çağlar Şahin Akbaba, Kerem Can Akyüz (Dk. 79 Recep Aydın), Anıl Karaer, Diarra, Burak Altıparmak (Dk. 79 Seleznov, Dk. 90+10 Ali Akman), Shehu, Burak Kapacak, Traore, Tayfur Bingöl, Serdar Özkan, Kubilay KanatsızkuşDk. 56 (penaltıdan) Erkan Zengin, Dk. 78 Rassoul, Dk. 88 Berk Yıldız, Dk. 90+7 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), 90+12 (penaltıdan) Serdar Özkan (Bursaspor)Dk. 90+1 Diarra (Bursaspor)İstanbul'da 3-3 biten maçın rövanşında Karagümrük, Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sabo kaydetti.31. dakikada sağ kanattan Ndao'dan gelen topu Sobiech bekletmeden ceza alanı içindeki Ramazan Civelek'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Lukac topu kornere uzaklaştırdı.44. dakikada Sabo'nun verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.48. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Bjarnason'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.56. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahası içinde oluşan karambolde savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu alan Bertuğ Bayar'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.71. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Darri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.78. dakikada ceza sahası içinde Ergin Keleş'in pasıyla topla buluşan Cocalic'in vuruşunda direkten dönen top Ergin Keleş'e geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha direğe çarpıp oyuna alanına döndü.Spor Toto AkhisarHüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman ÖzayLukac, Tolga Ünlü (Dk. 75 Aykut Çeviker), Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş (Dk. 51 Musa Nizam), Eray Ataseven (Dk. 26 Ali Kaan Güneren), Bjarnason, Rotman, Onur Ayık (Dk. 46 Ergin Keleş), Erhan Çelenk (Dk. 75 Burhan Eşer), Bertuğ BayarAykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 59 Koray Altınay), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım (Dk. 59 Erdal Öztürk), Attamah, Sabo (Dk. 87 Çağrı Ortakaya), Darri (Dk. 81 Emeghara), Ndao, SobiechDk. 71 Sabo (Fatih Karagümrük)Dk. 13 Sabo, Dk. 17 Fatih Kuruçuk, Dk. 88 Koray Altınay, Dk. 90+5 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 63 Tolga Ünlü (Akhisarspor)Karagümrük ile Adana Demirspor, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak ve Hatayspor ile Erzurum BB'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.