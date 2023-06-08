Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Akhisar'da oynanan maçı Pendikspor 2-1'lik skorla kazandı.



Pendikspor, Andrien Regattin'in 29. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Thuram, 2 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Bodrumspor, 38. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Pendikspor üstünlüğü ile tamamlandı.



Bodrumspor'da Süleyman Özdamar, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Bodrumspor ise tarihinde ilk kez oynadığı 1. Lig'de final oynama başarısı gösterdi ancak Süper Lig şansını kaçırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.



27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.



31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.



Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.



Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Karşılaşmanın 60. dakikasında Celal Dumanlı'nın göğsüyle indirdiği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Musah Mohammed'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



62. dakikada korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.



Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor Süper Lig'e çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar



Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Samet Asatekin (Dk. 80 Ali Han Tunçer), Hasan Kılıç, Ahmed Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Görkem Bitin (Dk. 71 Kappel), Regattin, Thuram



Bodrumspor: Diogo Sousa, Omar Imeri (Dk. 67 Burak Öksüz), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 67 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar, Erkan Değişmez (Dk. 46 Hakan Özmert), Musah Mohammed, Kenan Özer, Samet Yalçın (Dk. 85 Onur Akbay), Celal Dumanlı (Dk. 61 Umar)



Goller: Dk. 29 Regattin (Penaltıdan), 31 Thuram (Pendikspor), Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Kendi kalesine) (Bodrumspor)



Kırmızı kart: Dk. 62 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)



Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Aytemur, Dk. 55 Hakan Özmert, Dk. 90+10 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 74 Kappel, Dk. 81 Burak Öğür, Dk. 90 Mesut Özdemir, Dk. 90+2 Thuram, Dk. 90+10 Alihan Tuncer (Pendikspor)





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