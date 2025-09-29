29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-190'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-490'

İşte Süper Lig'de puan durumu!

Süper Lig'de 7. hafta sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...

calendar 29 Eylül 2025 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
İşte Süper Lig'de puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son maçında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Ligde 7'de 7 yaparak yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürdü.


Sarı-kırmızılı takımı 15 puanla Fenerbahçe ve 14 puanla Trabzonspor takip etti.

Süper Lig'de bu hafta oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Toplam 26 gol kaydedildi.

Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor, henüz galibiyet elde edemedi. Ligde Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ile Göztepe yenilgi yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

ikas Eyüpspor-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-Samsunspor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 3-4

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-2

Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: 2-0

Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1

Beşiktaş-Kocaelispor: 3-1

- Puan durumu

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 7 7 0 0 19 2 17 21
2.FENERBAHÇE 7 4 3 0 12 5 7 15
3.TRABZONSPOR 7 4 2 1 9 6 3 14
4.GÖZTEPE 7 3 4 0 10 2 8 13
5.BEŞİKTAŞ 6 4 0 2 11 8 3 12
6.SAMSUNSPOR 7 3 3 1 10 8 2 12
7.GAZİANTEP FK 7 3 2 2 10 12 -2 11
8.TÜMOSAN KONYASPOR 6 3 1 2 12 8 4 10
9.HESAP.COM ANTALYASPOR 7 3 1 3 7 8 -1 10
10.CORENDON ALANYASPOR 7 2 3 2 8 7 1 9
11.KASIMPAŞA 7 2 2 3 7 8 -1 8
12.RAMS BAŞAKŞEHİR 6 1 3 2 6 6 0 6
13.ÇAYKUR RİZESPOR 6 1 2 3 4 9 -5 5
14.İKAS EYÜPSPOR 7 1 2 4 4 10 -6 5
15.ZECORNER KAYSERİSPOR 7 0 5 2 5 13 -8 5
16.GENÇLERBİRLİĞİ 7 1 1 5 5 10 -5 4
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 7 1 0 6 7 16 -9 3
18.KOCAELİSPOR 7 0 2 5 4 12 -8 2
- 8. hafta

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

 

