İşte Sofiane Feghouli'nin maaşı

5 sezon Galatasaray formasını giydikten sonra Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e imza atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin alacağı maaş belli oldu.



Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan ve geçen ay Karagümrük'e 1.5 yıllık imza atan yıldız ismin sezon sonuna kadar yaklaşık 400 bin euro maaş alacağı iddia edildi.



Feghouli Galatasaray'dan yılda bonuslar hariç 3 milyon 800 bin euro alıyordu.





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