İşte ligde haftanın hakemleri

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan
Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün
Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
Bodrumspor - Trabzonspor: Çağdaş Altay