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İşte ligde haftanın hakemleri

MHK, Süper Lig'de 36. hafta hakemlerini açıkladı.

calendar 15 Mayıs 2025 11:52 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 11:54
Haber: Sporx.com
İşte ligde haftanın hakemleri
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 

Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan

Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün

Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

Bodrumspor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

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