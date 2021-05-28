İşte Kouyate'nin Galatasaray'dan istediği maaş

Galatasaray, Cheikhou Kouyate'ye hiç olmadığı kadar yakın... Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir transfer listesinde yer alan ancak bir türlü Sarı-Kırmızılı formayı giyemeyen Senegalli futbolcu için çalışmalar hızlandı. Crystal Palace ile yapılan görüşmeler tam gaz devam ederken, 31 yaşındaki futbolcuyla da ilk pazarlıklar başladı.Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Daha önceki yıllarda senelik ücreti yaklaşık 3.5 milyon Euro'yu bulan yıldız ön liberonun, yeni dönemde Aslan'dan 2 milyon Euro istediği kaydedildi. Pandemi şartları ve oyuncunun yaşının ilerlemesinin bu durumda etkili olduğu öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak önderliğinde görüşmeler sürüyor.Hem ön liberoda hem de stoperde görev yapabilmesi nedeniyle Terim, Kouyate'yi adeta joker olarak görüyor. İhtiyaç olan bölgede kullanabilecek olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı, başarılı futbolcunun transferinde mali şartların zorlanmasını da istiyor.