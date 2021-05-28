İşte Kouyate'nin Galatasaray'dan istediği maaş

Galatasaray'da Kouyate ile ilk pazarlıklar başladı. Daha önceki yıllarda 3.5 milyon Euro garanti ücret talep eden yıldız oyuncunun pandemi şartları sebebiyle yeni dönem için 2 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

Haber; Fanatik
Abone Ol
İşte Kouyate'nin Galatasaray'dan istediği maaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2021 09:52
Galatasaray, Cheikhou Kouyate'ye hiç olmadığı kadar yakın... Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir transfer listesinde yer alan ancak bir türlü Sarı-Kırmızılı formayı giyemeyen Senegalli futbolcu için çalışmalar hızlandı. Crystal Palace ile yapılan görüşmeler tam gaz devam ederken, 31 yaşındaki futbolcuyla da ilk pazarlıklar başladı.

ALBAYRAK GÖRÜŞÜYOR

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Daha önceki yıllarda senelik ücreti yaklaşık 3.5 milyon Euro'yu bulan yıldız ön liberonun, yeni dönemde Aslan'dan 2 milyon Euro istediği kaydedildi. Pandemi şartları ve oyuncunun yaşının ilerlemesinin bu durumda etkili olduğu öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak önderliğinde görüşmeler sürüyor.

Hem ön liberoda hem de stoperde görev yapabilmesi nedeniyle Terim, Kouyate'yi adeta joker olarak görüyor. İhtiyaç olan bölgede kullanabilecek olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı, başarılı futbolcunun transferinde mali şartların zorlanmasını da istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.