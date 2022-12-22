İşte Joshua King'in formunun nedeni

Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 biletini kapan Fenerbahçe'de Joshua King, performansıyla sahanın yıldızı oldu. Uzun süren sakatlığının ardından çok hırslı dönen Norveçli santrfor, önceki gün Kadıköy'de 1 gol, 2 asistle maça damgasını vurdu. Sakatlık sonrası çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, Rayo Vallecano, Villarreal, Salernitana ve İstanbulspor karşılaşmalarında fileleri sarstı. Tecrübeli oyuncu formuyla, sakat Joao Pedro'nun yerine forvet arayan Jesus'un içini rahatlattı ve "Pedro yoksa ben varım" mesajı verdi.



DÜNYA KUPASI'NDA TATİL YAPMADI, HER GÜN ÇALIŞTI



Joshua King'in 2,5 ay süren sakatlığı moralleri bozmuştu. Fakat King'in Dünya Kupası'na verilen arada her gün özel bir program dahilinde çalışması fizik olarak iyi duruma gelmesini sağladı.



İstanbulspor maçındaki diri, kuvvetli görüntüsü dikkat çekerken tatil yapmayıp çalışmasının meyvelerini sakatlık dönüşü ilk resmi maçta aldı.



BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ



"Transfer edildiği günden beri beklentisi en yüksek oyuncu oldu ama iki önemli sakatlık geçirdi. Form tutması ve takımın bir parçası olması için uzun süre geçti. Oyun düzeni içinde görünmez gözükse de saha içinde 'avcı' karakterinde. En ufak hatayı, boşluğu gözünden kaçırmıyor ve değerlendiriyor. Sadece golün değil pozisyonun da bir parçası. Batshuayi ve Valencia ile birlikte 3 günde 1 maç serisinde Jesus'un elini rahatlatacak en önemli oyunculardan biri."





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