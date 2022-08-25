İşte Galatasaray'ın istediği iki isim

Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, yerli atağına kalkıyor.Galatasaray, hem kadrodaki yerli rotasyonu güçlendirmek için hem de bazı mevkileri yedeklemek için kadrosuna iki önemli yıldızı katmak için çalışmalara başladı. Aslan'ın hedefindeki isimler ise Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca...Galatasaray altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun da transfere sıcak baktığı biliniyor. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Başarılı ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Efecan Karaca bu sezona da oldukça iyi başladı.Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asiste imza attı. Efecan, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Sivasspor maçlarını kaçırdı.Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Hollanda ekibi Nijmegen'de oynayan Elayis Tavsan... 21 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Cimbom genç yeteneği kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Sağ kanat dışında, sol kanat ve forvette de oynayabilen Elayis'in güncel piyasa değeri 1.4 milyon Euro. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 2 maçta forma giyen genç yıldız 1 gol kaydetti.