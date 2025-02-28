İşte futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 26, Trendyol 1. Lig'e 27, Nesine 2. Lig'e 25, Nesine 3. Lig'e ise 22. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Trendyol 1. Lig
28 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
2 Mart Pazar:
13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Ankara Aktepe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazartesi:
20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Altınordu-Beykoz Anadoluspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
14.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)
2 Mart Pazar:
14.00 Kepezspor-Kırklarelispor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 İskenderunspor-E Koleji Isparta 32 (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Altay (Faruk Çelik)
14.00 1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Sarıyer-GMG Kastamonuspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-Fethiyespor (Tarsus İlçe)
Kırmızı Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Ankara Demirspor-Ülkea Nazillispor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)
14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi-Çimentaş Elazığspor (Bolluca)
2 Mart Pazar:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Artı Değer Vanspor FK (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Diyarbekirspor-Karaman FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Yeni Buca)
14.00 Giresunspor-Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK (Dağılgan)
14.00 Somaspor-Belediye Derincespor (Soma Atatürk)
Nesine 3. Lig
1. Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Karşıyaka-Düzce Cam Düzcespor (Alsancak Mustafa Denizli)
2 Mart Pazar:
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Tokat Belediye Plevnespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor (Arhavi İlçe)
14.00 23 Elazığ FK-Muşspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Kırşehir FSK-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Bursaspor-Silifke Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Tire 2021-Etimesgutspor (Aliağa Atatürk)
2 Mart Pazar:
14.00 Smart Holding Çayelispor-Balıkesirspor (Çayeli İlçe)
14.00 Yurt Et Amasyaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (12 Haziran)
14.00 Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)
14.00 Silivrispor-Adıyaman FK (Silivri Müjdat Gürsu)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-İnegöl Kafkasspor (Kelkit İlçe)
14.00 Uşakspor-T. Metal 1963 (Uşak 1 Eylül)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Fatsa Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup
2 Mart Pazar:
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-1923 Mustafakemalpaşaspor (Sorgun İlçe)
14.00 Bayburt Özel İdare-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Osmaniyespor FK-Küçükçekmece Sinopspor (7 Ocak)
14.00 52 Orduspor FK-10 Numara Sportif Efeler 09 (Yeni Ordu)
14.00 Çorluspor 1947-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (General Basri Saran)
14.00 Alanya 1221 FSK-Viranşehir Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Çankayaspor-Pazarspor (Osmanlı)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Aliağa Futbol (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967 (Tepecik Şenol Güneş)
2 Mart Pazar:
14.00 Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor (Karaelmas Kemal Köksal)
14.00 Kırıkkale FK-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Başpınar)
14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Denizlispor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Mardin 1969 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Niğde Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
14.00 Polatlı 1926-İzmir Çoruhlu FK (Polatlı İlçe)
14.00 Edirnespor-Bursa Nilüfer FSK (Tunca Futbol Sahası)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Trendyol 1. Lig
28 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
2 Mart Pazar:
13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Ankara Aktepe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazartesi:
20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Altınordu-Beykoz Anadoluspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
14.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)
2 Mart Pazar:
14.00 Kepezspor-Kırklarelispor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 İskenderunspor-E Koleji Isparta 32 (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Altay (Faruk Çelik)
14.00 1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Sarıyer-GMG Kastamonuspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-Fethiyespor (Tarsus İlçe)
Kırmızı Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Ankara Demirspor-Ülkea Nazillispor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)
14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi-Çimentaş Elazığspor (Bolluca)
2 Mart Pazar:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Artı Değer Vanspor FK (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Diyarbekirspor-Karaman FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Yeni Buca)
14.00 Giresunspor-Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK (Dağılgan)
14.00 Somaspor-Belediye Derincespor (Soma Atatürk)
Nesine 3. Lig
1. Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Karşıyaka-Düzce Cam Düzcespor (Alsancak Mustafa Denizli)
2 Mart Pazar:
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Tokat Belediye Plevnespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor (Arhavi İlçe)
14.00 23 Elazığ FK-Muşspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Kırşehir FSK-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Bursaspor-Silifke Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Tire 2021-Etimesgutspor (Aliağa Atatürk)
2 Mart Pazar:
14.00 Smart Holding Çayelispor-Balıkesirspor (Çayeli İlçe)
14.00 Yurt Et Amasyaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (12 Haziran)
14.00 Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)
14.00 Silivrispor-Adıyaman FK (Silivri Müjdat Gürsu)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-İnegöl Kafkasspor (Kelkit İlçe)
14.00 Uşakspor-T. Metal 1963 (Uşak 1 Eylül)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Fatsa Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup
2 Mart Pazar:
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-1923 Mustafakemalpaşaspor (Sorgun İlçe)
14.00 Bayburt Özel İdare-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Osmaniyespor FK-Küçükçekmece Sinopspor (7 Ocak)
14.00 52 Orduspor FK-10 Numara Sportif Efeler 09 (Yeni Ordu)
14.00 Çorluspor 1947-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (General Basri Saran)
14.00 Alanya 1221 FSK-Viranşehir Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Çankayaspor-Pazarspor (Osmanlı)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Aliağa Futbol (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
1 Mart Cumartesi:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967 (Tepecik Şenol Güneş)
2 Mart Pazar:
14.00 Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor (Karaelmas Kemal Köksal)
14.00 Kırıkkale FK-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Başpınar)
14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Denizlispor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Mardin 1969 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Niğde Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
14.00 Polatlı 1926-İzmir Çoruhlu FK (Polatlı İlçe)
14.00 Edirnespor-Bursa Nilüfer FSK (Tunca Futbol Sahası)