İşte Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan teklifi

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip yine bir Türk oyuncu için kozlarını paylaşıyor. Sarı-Lacivertliler'in milli stoper için yaptığı teklif ortaya çıktı...

Haber; Türkiye
İşte Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan teklifi
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25 Temmuz 2020 12:42
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet transferde de hız kesmiyor. Mert Hakan transferinden mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler şimdi de Kaan Ayhan için Galatasaray'la yarışıyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Sözleşmesinde 2,5 milyon avroya serbest kalır maddesi olan 25 yaşındaki savunmacıya Fenerbahçe, senelik 1,6 milyon avrodan üç yıllık teklif yaptı.

DÜSSELDORF PERFORMANSI

Milli stoper, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta çıktığı 31 maçta 2 kez ağları havalandırdı, 3 de asist yaptı.



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