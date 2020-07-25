İşte Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan teklifi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet transferde de hız kesmiyor. Mert Hakan transferinden mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler şimdi de Kaan Ayhan için Galatasaray'la yarışıyor.



FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



Sözleşmesinde 2,5 milyon avroya serbest kalır maddesi olan 25 yaşındaki savunmacıya Fenerbahçe, senelik 1,6 milyon avrodan üç yıllık teklif yaptı.



DÜSSELDORF PERFORMANSI



Milli stoper, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta çıktığı 31 maçta 2 kez ağları havalandırdı, 3 de asist yaptı.



