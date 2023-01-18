İşte Fenerbahçe'nin Oosterwolde için teklifi

Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'nin transferi için bastırıyor.



FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



İtalyan basınında yer alan habere göre, Parma Hollandalı futbolcu için 10 milyon euro isterken Fenerbahçe 5.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



Sarı-lacivertlilerin ayrıca 5.5 milyon euro'nun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ettiği de aktarıldı.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



21 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda yeşil ışık yaktığı ve kulüpler arası görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da, Hollandalı oyuncunun sol bek için ideal transfer olduğunu kulübe söylediği ve Oosterwolde'nin transferini istediği öne sürüldü.



Bu sezon Parma'da 19 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol attı.





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