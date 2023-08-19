İşte Fenerbahçe'nin Crespo'dan beklentisi!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Genoa'nın transfer gündeminde yer alan Miguel Crespo için 6 milyon euro istiyor. İtalyan ekibi ise 4 milyon bonservis ve 2 milyon euro bonus ile bu transferi bitirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte Fenerbahçe'nin Crespo'dan beklentisi!
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19 Ağustos 2023 20:38
Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun bonservisini belirledi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Portekiz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin, Genoa'nın ilgilendiği Crespo için beklentisinin 6 milyon euro olduğu belirtildi.

Genoa'nın ise 26 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro'luk bonuslarla kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

KADRODA YER ALMADI

Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu maçlarının kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Crespo, sarı-lacivertli forma altında 65 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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