Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun bonservisini belirledi.Portekiz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin, Genoa'nın ilgilendiği Crespo için beklentisinin 6 milyon euro olduğu belirtildi.Genoa'nın ise 26 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro'luk bonuslarla kadrosuna katmak istediği aktarıldı.Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu maçlarının kadrosunda yer almadı.Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Crespo, sarı-lacivertli forma altında 65 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.