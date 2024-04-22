İşte Fabio Cannavaro'nun yeni takımı

İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Serie A takımlarından Udinese'nin teknik direktörlük görevine geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İşte Fabio Cannavaro'nun yeni takımı
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22 Nisan 2024 16:32
Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor ile sıklıkla adı anılan fakat Akdeniz temsilcisinin başına geçmeyen Fabio Cannavaro'nun yeni adresi belli oldu.

Serie A'da 17. sırada yer alan ve Gabriele Cioffi ile yollarını ayıran Udinese, 50 yaşındaki Fabio Cannavaro'nun takımın başına getirildiğini açıkladı.

Fabio Cannavaro'nun sözleşmesinin ise henüz kaç sezonluk olduğu açıklanmadı.

Kariyerinde son olarak 2022 yılında Benevento'nun teknik direktörlüğünü yapan Fabio Cannavaro, İtalyan temsilcisiyle 17 karşılaşmaya çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 0.94 puan ortalaması tutturdu.

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