08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde sonuçlar!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 maç oynandı. İşte alınan sonuçlar...

calendar 08 Eylül 2025 23:56
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde sonuçlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasına 7 maçla devam edildi.

Elemelerde B, C, I ve L gruplarında toplam 7 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İsviçre-Slovenya: 3-0

Kosova-İsveç: 2-0

C Grubu:

Belarus-İskoçya: 0-2

Yunanistan-Danimarka: 0-3

I Grubu:

İsrail-İtalya: 4-5

L Grubu:

Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1

Hırvatistan-Karadağ: 4-0

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.