İşte Domenico Tedesco'nun sırrı

DERBİ ÖNCESİ TEK TEK ANLATTI

SARAN 'BASKI' YAPMADI

Beşiktaş zaferinin şifrelerinin başında Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun samimiyeti geliyor.Mourinho'nun kibirli, oyuncularını küçümseyen tavrına karşın 40 yaşındaki teknik adam, F.Bahçeli futbolcularla yakın bir ilişki kurdu.Forma adaleti sağladı. Fred, Archie Brown, Szymanski ve Talisca gibi yıldız isimleri yedek soyundurdu, belirle diği oyun planına en hazır kimse onu sahaya sürdü.Tedesco, derbide yedek soyunan oyunculara da neden 11'de oynatmadığını anlattı ve onlara da ilerleyen dakikalarda süre verebileceğini kaydetti.Futbolcular da maçtan önce FBTV'de yayınlanan Beşiktaş derbisini izledi.Başkan Sadettin Saran ise baskı olmasın diye derbi haftasında Can Bartu Tesisleri'ni hiç ziyaret etmedi.Sadece yönetici Ertan Torunoğulları hafta içi takımın yanında oldu.