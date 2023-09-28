İstanbulspor'da Karaman sesleri

Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor, Hikmet Karaman'ı takımın başına getirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'da Karaman sesleri
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28 Eylül 2023 10:47
Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor'da teknik direktörlük koltuğu için adaylarla görüşmeler yapıyor.

İstanbul ekibindeki son gelişmelere göre listede ilk sırada Hikmet Karaman'ın olduğu ifade ediliyor.

Uzun bir süredir çalışmayan Hikmet Karaman'ın İstanbulspor'da çalışmayı çok istediği, son kararı yönetimin vereceği ifade edildi.


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