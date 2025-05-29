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İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi yetenek sınavı ile öğrenci alımına başlayacak

Basketbol sever gençler lise hayatına TBF Basketbol Spor Lisesi'nde adım atabilecek.

calendar 29 Mayıs 2025 18:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi yetenek sınavı ile öğrenci alımına başlayacak
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü' doğrultusunda açılan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 2025–2026 eğitim öğretim yılında yetenek sınavı ile öğrenci alımına başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan okul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonu ve müfredat katkısıyla yürütülecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun genç sporculara akademik ve sportif anlamda bütüncül bir eğitim sunmayı hedeflediği proje, Türk basketbolunun altyapısını güçlendirmeyi ve bilinçli spor insanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANDI

2024–2025 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıftan mezun olan ve en az iki sezon lisanslı olarak basketbol oynamış aday öğrenciler, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'ne başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE SINAV TAKVİMİ

Yetenek sınavı ön başvuruları, 29 Mayıs – 23 Haziran 2025 tarihleri arasında, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan başvuru ofisine öğrenci velisi tarafından yapılacak. Yetenek sınavı için ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, aday sınav giriş belgeleri 26 Haziran 2025 tarihinde ilan edilecek. Yetenek sınavı, 27 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezi 1. yerleştirme sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak; asil listede yer alan adayların kesin kayıt işlemleri ise 12 – 17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi hakkında detaylı bilgi, başvuru evrakları, sınav kılavuzu ve duyurulara okulun web sitesinden ulaşabilecek.


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