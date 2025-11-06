Senegalli milli futbolcu'ye Sarıyer'deki bir AVM'de silah çekildi. Futbolcuya silah çeken kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayın kamera görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM'deki mağazalardan alışveriş yaptı.Tartışmanın büyümesi üzerine. Bağrışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.'yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Polisteadliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanbırakıldı.