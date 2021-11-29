İstanbul'da okullar 1 gün tatil

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması

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İstanbul'da okullar 1 gün tatil
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29 Kasım 2021 20:14
İstanbul'da okullar 1 gün tatil edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da okulların fırsatına ve lodos nedeniyle 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Vali Yelikaya açıklamasında "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı. 

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması:


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