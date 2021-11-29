İstanbul'da okullar 1 gün tatil edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da okulların fırsatına ve lodos nedeniyle 1 gün tatil edildiğini açıkladı.
Vali Yelikaya açıklamasında "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da okulların fırsatına ve lodos nedeniyle 1 gün tatil edildiğini açıkladı.
Vali Yelikaya açıklamasında "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.
İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması: