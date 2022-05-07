İstanbul'da Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası heyecanı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde pazar günü İstanbul'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul'da Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası heyecanı
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07 Mayıs 2022 16:19
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, pazar günü İstanbul'da yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak.

Türkiye bir büyük organizasyona daha İstanbul'da imza atacak. Dünyanın en iyi kadın boksörleri, 21 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonanın açılış töreni, pazar günü saat 19.00'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı sporseverler ücretsiz bir şekilde salondan izleyebilecek.

Gözler olimpiyat madalyalı milli sporcuların üzerinde olacak

Dünya Şampiyonası'nda milli takımda gözler olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nda olacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda geçen yaz 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz Sürmeneli, 2019'da elde ettiği dünya şampiyonluğu unvanını korumak için 66 kiloda ringe çıkacak. Son olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz, İstanbul'da da yine altın madalyanın en büyük favorisi olarak mücadele edecek.

Tokyo'da 51 kiloda olimpiyat şampiyonluğunu finalde kaybeden ama Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat madalyasını getiren Buse Naz Çakıroğlu ise, 2019'da Rusya'da elde edemediği şampiyonluğu almak için ter dökecek. Son dünya ve olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda mücadele edeceği ringde madalyanın rengini sarıya çevirmeye çalışacak.

2019'da Avrupa şampiyonu olan Elif Güneri 81 kiloda, dünya ikinciliği bulunan Şennur Demir de +81 kiloda Türkiye'nin madalya umutları olarak ringde yer alacak.

Olimpiyat tecrübesi bulunan Esra Yıldız (60 kilo), genç yaş kategorilerinde uluslararası arenada önemli başarılar elde eden Ayşe Çağırır (48 kilo), Beyza Saraçoğlu (52 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Özyol (57 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) da madalya için ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak.

Milli sporcular

Türkiye'yi Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda temsil edecek milli sporcular şöyle:

İsim Kilo Yaş
Ayşe Çağırır 48 27
Buse Naz Çakıroğlu 50 26
Beyza Saraçoğlu 52 22
Hatice Akbaş 54 21
Esra Özyol 57 22
Esra Yıldız 60 25
Gizem Özer 63 21
Busenaz Sürmeneli 66 24
Sema Çalışkan 70 26
Büşra Işıldar 75 20
Elif Güneri 81 35
Şennur Demir +81 39
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