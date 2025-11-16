İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya'ya karşı galip!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk oldu.



Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 3-1 kazandı.



Bu sonuçla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2. galibiyetini elde etti. Alanya Belediyespor ise galibiyetle henüz tanışamadı.