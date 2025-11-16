16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-120'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-120'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya'ya karşı galip!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 16 Kasım 2025 17:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya'ya karşı galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk oldu.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2. galibiyetini elde etti. Alanya Belediyespor ise galibiyetle henüz tanışamadı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.