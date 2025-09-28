Ispartalı sporcular, Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek, Zeynep Barın ve Bade Ersun, Hırvatistan'da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacak.Barban'da 10-12 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya Özbek "Sabah Güneşi", Barın "Bahtiak", Ersun "Yayla Güzeli" atlarıyla katılacak.Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcularının milli takım kadrosuna seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.Haberi aldığında çok gurur duyduklarını belirten Yeter,dedi.Yeter, sporcuların uzun hazırlık sürecinden geçtiğini anlattı.Sporcularının 2024-2025 yıllarında 20'den 100 kilometreye kadar olan farklı kategorilerde yarıştıklarını ifade eden Yeter,diye konuştu.Milli sporcu Zeynep Barın da Türkiye'yi temsil etmenin çok gurur verici olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Milli takıma seçilmenin kendisi için çok değerli olduğunu kaydeden Hüseyin Ege Özbek ise Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.