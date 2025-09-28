28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-162'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-167'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-126'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Ispartalı sporcular, Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Hüseyin Ege Özbek, Zeynep Barın ve Bade Ersun, Hırvatistan'da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda milli takımı temsil edecek.

calendar 28 Eylül 2025 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek, Zeynep Barın ve Bade Ersun, Hırvatistan'da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacak.

Barban'da 10-12 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya Özbek "Sabah Güneşi", Barın "Bahtiak", Ersun "Yayla Güzeli" atlarıyla katılacak.

Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcularının milli takım kadrosuna seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Haberi aldığında çok gurur duyduklarını belirten Yeter, "Özellikle üç sporcumuzun Türkiye'yi temsilen Hırvatistan'a gitmeleri benim hayalimdi. Sporcularıma, Türkiye Binicilik Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayalim gerçekleşmiş olacak, o yüzden çok mutluyum." dedi.

Yeter, sporcuların uzun hazırlık sürecinden geçtiğini anlattı.

Sporcularının 2024-2025 yıllarında 20'den 100 kilometreye kadar olan farklı kategorilerde yarıştıklarını ifade eden Yeter, "Hiç elenmeden bu seviyeye geldiler. Birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi dereceler elde ettiler. Günlük 20 ila 30 kilometrelik arazide antrenmanlarla hazırlandılar. İnşallah Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil edecekler." diye konuştu.

Milli sporcu Zeynep Barın da Türkiye'yi temsil etmenin çok gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Şanlı bayrağımı dalgalandırmak benim için büyük bir onur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Milli takıma seçilmenin kendisi için çok değerli olduğunu kaydeden Hüseyin Ege Özbek ise Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

