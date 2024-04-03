İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü

Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'e övgüler bitmiyor.
İspanya'nın en büyük gazetelerinden AS, Arda Güler'in de bulunduğu bir manşet paylaştı.
"Yeni Galaksi" manşetiyle Rodrygo, Vinicius, Mbappe, Bellingham, Brahim Diaz, Endrick ve Arda Güler'i paylaşan AS'ın manşeti şu şekilde:
İspanya'nın en büyük gazetelerinden AS, Arda Güler'in de bulunduğu bir manşet paylaştı.
"Yeni Galaksi" manşetiyle Rodrygo, Vinicius, Mbappe, Bellingham, Brahim Diaz, Endrick ve Arda Güler'i paylaşan AS'ın manşeti şu şekilde:
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