İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü

İspanya'nın en büyük gazetelerinden AS, Arda Gülerli bir paylaşımda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2024 14:14
Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'e övgüler bitmiyor.

İspanya'nın en büyük gazetelerinden AS, Arda Güler'in de bulunduğu bir manşet paylaştı.

"Yeni Galaksi" manşetiyle Rodrygo, Vinicius, Mbappe, Bellingham, Brahim Diaz, Endrick ve Arda Güler'i paylaşan AS'ın manşeti şu şekilde:



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery