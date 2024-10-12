İspanya son dakikalarda attığı golle galip

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya evinde Danimarka'yı ile 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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İspanya son dakikalarda attığı golle galip
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12 Ekim 2024 23:41
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. Maçında İspanya, sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi. İspanya, Estadio Enrique Roca de Murcia Stadyumu'ndaki maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Martin Zubimendi attı.

VİCTOR NELSSON 11'DE

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İspanya, 7 puana yükseldi. Danimarka ise 6 puanda kaldı.

İspanya, bir sonraki maçta Sırbistan'ı konuk edecek. Danimarka deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.  

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