İspanya son dakikalarda attığı golle galip

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. Maçında İspanya, sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi. İspanya, Estadio Enrique Roca de Murcia Stadyumu'ndaki maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İspanya'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Martin Zubimendi attı.
VİCTOR NELSSON 11'DE
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından İspanya, 7 puana yükseldi. Danimarka ise 6 puanda kaldı.
İspanya, bir sonraki maçta Sırbistan'ı konuk edecek. Danimarka deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
İspanya'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Martin Zubimendi attı.
VİCTOR NELSSON 11'DE
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından İspanya, 7 puana yükseldi. Danimarka ise 6 puanda kaldı.
İspanya, bir sonraki maçta Sırbistan'ı konuk edecek. Danimarka deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.