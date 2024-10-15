İspanya'dan, Sırbistan'a farklı tarife!

UEFA Uuluslar Ligi Lig A 4. Grup 4. hafta maçında İspanya, Sırbistan ile karşılaştı. Nuevo Arcangel'de oynanan maçı İspanya 3-0 kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 77. dakikada Baena kaydetti.



Sırbistan'da Pavlovic, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



İspanya'da kaptan Alvaro Morata, 54. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Bu sonuçla İspanya puanını 10'a çıkardı. Sırbistan ise 4 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki maçında İspanya, Danimarka'ya konuk olacak. Sırbistan ise İsviçre ike karşılaşacak.



