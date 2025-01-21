İsmet Taşdemir: 'VAR, pozisyonu kaçırdı'

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybden lider Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ikinci yarı iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıklarını söyledi.



Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını belirten Taşdemir, "Bugün sadece maça başlangıcımız beni tatmin etmedi. Daha sonra oyuna ağırlığımızı koyduk. İlk yarı biterken talihsiz bir gol yedik. Oyuncu arkadaşlarım, ikinci yarı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Direkten dönen toplar, baskılı oyun... Maalesef golü bulamadık. Bizim için önemli bir maçtı, maalesef mağlup ayrılıyoruz. Golün tekrarını seyrettim, ofsayttaki arkadaş oyuncumuzu bozuyor. VAR'ın kaçırdığı pozisyon olarak nitelendiriyorum. Maçlar zor, bu tip hatalarla maç kaybetmek insanı daha çok üzüyor. Hakem karşılaşmanın genelinde iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.



Takımının ikinci devredeki oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Taşdemir, doğru oyuncuyu bulmaları durumunda transfer yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.



