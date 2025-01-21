İsmet Taşdemir: "VAR, pozisyonu kaçırdı"

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybden lider Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası açıklamalar yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmet Taşdemir: 'VAR, pozisyonu kaçırdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2025 00:12
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybden lider Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası açıklamalarda bulundu.  Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ikinci yarı iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıklarını söyledi.

Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını belirten Taşdemir, "Bugün sadece maça başlangıcımız beni tatmin etmedi. Daha sonra oyuna ağırlığımızı koyduk. İlk yarı biterken talihsiz bir gol yedik. Oyuncu arkadaşlarım, ikinci yarı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Direkten dönen toplar, baskılı oyun... Maalesef golü bulamadık. Bizim için önemli bir maçtı, maalesef mağlup ayrılıyoruz. Golün tekrarını seyrettim, ofsayttaki arkadaş oyuncumuzu bozuyor. VAR'ın kaçırdığı pozisyon olarak nitelendiriyorum. Maçlar zor, bu tip hatalarla maç kaybetmek insanı daha çok üzüyor. Hakem karşılaşmanın genelinde iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının ikinci devredeki oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Taşdemir, doğru oyuncuyu bulmaları durumunda transfer yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery