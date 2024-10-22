İsmet Taşdemir: "İyi oynadık, sonunu getiremedik"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybettikleri maç sonrası, "Final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olamadık," dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'İyi oynadık, sonunu getiremedik'
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22 Ekim 2024 00:41
Son güncelleme 22 Ekim 2024 00:50
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çaykur Rizespor karşı final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olamadıklarını söyledi.

İsmet Taşdemir, Muğla temsilcisinin Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın büyük bölümünde "doğru oyunu" sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

"Final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olamadık. Ama yaklaşık 70 dakika takımın arkadaşların oyunundan çok memnunum.* ifadelerini kullanan Taşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"70'den sonraki oyunu sorgulamamız lazım. O oyun bize ve takımımıza yakışmadı. Bir türlü de oyunu değiştiremedik. Maalesef mağlup olduk. Lig uzun. İlk yarının bitimine 10 maç var, her maç da zor. Farklı bir pozisyona geleceğimiz bir maçtı, değerlendiremedik. Eksiklerimizi giderip, artılarımızı çoğaltıp, yolumuza devam etmeye çalışacağız."

 

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