İsmet Taşdemir: "Çok iyi mücadele ettik"

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 yenen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmet Taşdemir: 'Çok iyi mücadele ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2023 21:39
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 yenen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, çok iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Ligin sonları yaklaştıkça her maç daha önemli bir hale geliyor. Saha kötüydü ve zemin bozuktu. İki takım için de istenilen bir oyun olmadı. Bizim adımıza önemli olan kazanmaktı. Pek fazla bir şey üretemedik ancak çok iyi mücadele ettik. Pozisyon vermedik. Maçı kazanmasını bildik. Çok önemli bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery