İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den sürpriz talip

Trabzonspor'da yapılan transferler sonrası formasını kaybeden İsmail Köybaşı, Hatayspor'un radarına girdi.



Geçen sezonun ikinci yarısında formasını kiralık gelen Puchacz'a kaptıran, Eren Elmalı'nın transferi sonrası Trabzonspor'un Avusturya kampına götürülmeyen 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı için girişimlerin başladığı belirtildi.



Sezona teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayacak olan Hatayspor transfer harekâtında gözünü Trabzonspor'dan ayrılacak olan İsmail Köybaşı'na dikti.



Bordo- Beyazlılar'ın deneyimli sol beke teklifte bulunduğu belirtildi. Süper Lig 'den talipleri olan İsmail Köybaşı'nın Güney ekibine henüz yanıt vermediği belirtildi.









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