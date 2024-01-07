İsmail Kartal: "Kimse küçümsemesin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal: 'Kimse küçümsemesin'
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07 Ocak 2024 15:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksikler için konuşan İsmail Kartal, "Sonuçta Afrika Kupası'na gitti Djiku ve Osayi ama oynayacak oyuncular da takımın en iyileri. Hepsi milli oyuncu. Onlar da en iyi performansı ortaya koyacaklar." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Bugün iyi hazırlandık. Rakibimizin pozisyonunu biliyoruz. Kimse İstanbul'u küçümsemesin. Her ne kadar son sırada olsalar da iyi bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Kazanmak için buraya geldik. İyi mücadele edip, iyi futbolla yolumuza devam etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

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