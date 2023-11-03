İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı: ''Pres, pres, pres!''

Fenerbahçe'nin Trabzonspor sınavındaki oyun stratejisi belli oldu. Sezona ligde üst üste 10 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, seriyi ezeli rakibine karşı da sürdürüp zirveden inmemenin peşinde.
İsmail Kartal, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor ve şimdiye dek başarıyla uyguladıkları taktikten vazgeçmek istemiyor. Kartal, öğrencilerinden yine yoğun efor sarf etmelerini istedi. Tecrübeli çalıştırıcının ana planı ise presle orta sahayı ele geçirmek.
ORTA ÜÇLÜ BELLİ
İsmail-Zajc-Szymanski orta saha üçlüsü, Trabzonspor'un orta saha oyuncularına yapacakları presle rahat top kullanma imkanı vermeyecek.
ZAJC'A ŞUT EMRİ
Orta alandaki rolünün yanı sıra Miha Zajc, hücuma daha fazla destek verecek. Derbinin anahtar ismi olmaya aday Zajc şutlarla gol arayacak.
DURAN TOPA DİKKAT
İsmail Kartal, duran top organizasyonlarına da önem veriyor. Taktik çalışmalarda serbest vuruş ve duran top organizasyonları üzerinde duruluyor.
DEFANSA UYARI
Kartal, savunma hattına rakip oyuncuları yakın durmaları talimatını verdi. Riskli paslardan uzak durulacak. Defans arkası koşulara da dikkat edilecek.
İsmail Kartal, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor ve şimdiye dek başarıyla uyguladıkları taktikten vazgeçmek istemiyor. Kartal, öğrencilerinden yine yoğun efor sarf etmelerini istedi. Tecrübeli çalıştırıcının ana planı ise presle orta sahayı ele geçirmek.
ORTA ÜÇLÜ BELLİ
İsmail-Zajc-Szymanski orta saha üçlüsü, Trabzonspor'un orta saha oyuncularına yapacakları presle rahat top kullanma imkanı vermeyecek.
ZAJC'A ŞUT EMRİ
Orta alandaki rolünün yanı sıra Miha Zajc, hücuma daha fazla destek verecek. Derbinin anahtar ismi olmaya aday Zajc şutlarla gol arayacak.
DURAN TOPA DİKKAT
İsmail Kartal, duran top organizasyonlarına da önem veriyor. Taktik çalışmalarda serbest vuruş ve duran top organizasyonları üzerinde duruluyor.
DEFANSA UYARI
Kartal, savunma hattına rakip oyuncuları yakın durmaları talimatını verdi. Riskli paslardan uzak durulacak. Defans arkası koşulara da dikkat edilecek.