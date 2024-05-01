İsmail Kartal'ın büyük kafa karışıklığı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde Dzeko'yu ilk 11'de oynatmayan, görev verdiği Batshuayi'den memnun kalan İsmail Kartal, Konyaspor karşısında şans tanıtacağı forvet konusunda kararsız.
İsmail Kartal'ın moral bozukluğu yaşayan Dzeko'nun yine kulübeye çekebileceği, Batshuayi ile yola devam edebileceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSLARI
Bu sezon 43 maça çıkan Dzeko, 24 gol ve 9 asistlik performans, 40 maça çıkan Batshuayi ise 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
İsmail Kartal'ın moral bozukluğu yaşayan Dzeko'nun yine kulübeye çekebileceği, Batshuayi ile yola devam edebileceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSLARI
Bu sezon 43 maça çıkan Dzeko, 24 gol ve 9 asistlik performans, 40 maça çıkan Batshuayi ise 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.