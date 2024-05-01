İsmail Kartal'ın büyük kafa karışıklığı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşılaşmasında hücum hattında kimi oynatacağı konusunda kararsız. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın büyük kafa karışıklığı
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01 Mayıs 2024 10:27
Son güncelleme 01 Mayıs 2024 10:28
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde Dzeko'yu ilk 11'de oynatmayan, görev verdiği Batshuayi'den memnun kalan İsmail Kartal, Konyaspor karşısında şans tanıtacağı forvet konusunda kararsız.

İsmail Kartal'ın moral bozukluğu yaşayan Dzeko'nun yine kulübeye çekebileceği, Batshuayi ile yola devam edebileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon 43 maça çıkan Dzeko, 24 gol ve 9 asistlik performans, 40 maça çıkan Batshuayi ise 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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