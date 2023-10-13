İsmail Kartal'ın Ali Koç'tan özel isteği: Fayzullaev

Transfer çalışmaların sürdüren Fenerbahçe, Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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İsmail Kartal'ın Ali Koç'tan özel isteği: Fayzullaev
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13 Ekim 2023 12:18
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teknik direktör İsmail Kartal, Asya U-20 Şampiyonası'nda en iyi oyuncu seçilen Özbek futbolcu, Abbosbek Fayzullaev'i gözüne kestirdi.

Kartal'ın talimatıyla scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Özbek oyuncu, sezon başında Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.



ABBOSBEK FAYZULLAEV KİMDİR?

20 yaşındaki Abbosbek Fayzullaev, bu sezon başında Özbek ekibi Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Sağ kanat ve on numara da forma giyebilen genç oyuncu, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.



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