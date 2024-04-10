İsmail Kartal'dan Süper Kupa yorumu: "Bizim işimiz sahada"

Süper Kupa finalinden çekilen Fenerbahçe'de oyuncuların saha dışındaki olaylardan etkilenmemesi için motivasyon toplantısı düzenlendi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'dan Süper Kupa yorumu: 'Bizim işimiz sahada'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2024 10:22
Süper Kupa finalinden çekilen Fenerbahçe'de oyuncuların saha dışındaki olaylardan etkilenmemesi için motivasyon toplantısı düzenlendi.

Teknik Direktör İsmail Kartal, yönetimin Galatasaray maçı için gerekli tepkiyi verdiğini, artık tamamen saha içinde kalmaları gerektiğini vurguladı.

İki Olympiakos maçı arasında bir de Karagümrük ile karşılaşacak Sarı-lacivertlilerde yapılan toplantıda İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da finale çıkmak için sadece 4 maç oynayacağız. Ligde de kalan 7 maçımız var. Biz Fenerbahçe'ye yakışanı yapmalıyız. Biz bu sezon rekorlar kıran, son derece başarılı bir takımız. Eksik bir oyuncumuz yok. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Final dönemine girdik. Sadece işimizi yapacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz, başka bir şeye odaklanmayın."



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery