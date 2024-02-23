İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Kasımpaşa milat olsun'

'de hem teknik ekibin hem de takımın tecrübeli isimlerinin bir numaralı gündemi, Kadıköy'de yaşanan puan kayıplarına artık son vermek...İsmail Kartal, Rize dönüşünde bu konuda takımına bir konuşma yapmıştı. Dün deneyimli teknik adamın bir kez daha öğrencileriyle bu konuda bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kartal, futbolcularını müthiş deplasman karneleri için yeniden tebrik etti. 62 yaşındaki teknik adam,adelerini kullandığı kaydedildi.İsmail Kartal'ın kadrodaki rekabete de değinerek,dediği belirtildi.