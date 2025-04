İsmail Kartal'dan İran'da Fenerbahçe salvosu!

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sepahan'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Kartal, "Hedefimiz Sepahan karşısında iyi bir oyun oynamak, üç puanı almak ve bu takımın üzerine çıkmaktı. Sepahan'ın ilk ortasında gol yedik ve kendimize gelene kadar savunmamız kendi kalesine gol attı. İlk yarı iyi değildik ama yaptığımız değişikliklerle takım daha iyi mücadele etti ve ikinci yarıda 45 dakika boyunca Sepahan'a baskı kurduk.



Ne yazık ki tüm çabamıza rağmen gol atamadık ve kaybettik. Sepahan ve oyuncularını tebrik ediyorum, kazanmayı hak ettiler. İkinci yarıda birçok pozisyon yarattık, oyun tek taraflıydı ama futbol böyle bir şey; gol atamazsanız, kaybedersiniz.



Bugün kadın taraftarlarımız büyük bir emek verdi, stada geldiler ve maçın başından sonuna kadar çok iyi destek oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca kendi adıma kadın taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onları mutlu etmek istedik ama olmadı, özür diliyoruz." dedi.



"BAZI MEVKİLERDE İYİ YEDEĞİMİZ YOK"



Gelecek sezonun kadro planlaması hakkında konuşan Türk teknik adam, "Yeni bir takım kurmak zorundayız, daha güçlü bir takım. Yeni oyuncularla takım kurmak zorundayız ve uzun zamandır bunun peşindeyiz.



Genel müdür Reza Darwish ve yönetim kurulu üyeleriyle defalarca konuştuk. Gerçek şu ki takımı güçlendirmeliyiz. Bazı mevkilerde as oyuncumuz, bazı mevkilerde ise iyi yedek oyuncumuz yok. Gerçek bu." açıklamasını yaptı.



"EN İYİ OYUNCULARINI BAŞKA TAKIMLARA VERDİ"



Gelecek yıl Persepolis'te büyük bir değişim olup olmayacağı soru hakkında Kartal, "Futbolda bu tür şeyler olur. Hiçbir takım her yıl şampiyon olamaz. Persepolis geçen yıldan beri düşüşte. Ben gerçeklerden bahsediyorum; en iyi oyuncularını başka takımlara verdi.



Persepolis'in yeniden zirveye çıkması için en iyi oyuncuları alması gerekiyor. Takımlar yavaş yavaş yükselmez ya da düşmez; her takım iniş çıkış yaşar. Biz şu anda düşüşteyiz ama yeni sezon için hazırlanmak adına zamanımız var. Şu andan itibaren çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE İLE AVRUPA LİGİ'NE BAKIN!"



Gelecek sezon takımın da takımın başında kalacağına ne kadar emin olduğuna dair soruyu cevaplayan İsmail Kartal, "Demek ki benim kalmamı istemiyorsunuz! Kararı kulüp vermeli. Kulüp ne karar verirse saygı duyarım. Benim karakterim ve işim bellidir, kendime güvenim tam.



Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlara bakın, ne yaptığımı anlarsınız. Persepolis'te de elimden geleni yapıyorum. Madem konu açıldı, bazı şeyleri de söyleyeyim: Üç aydır Persepolis'teyiz ve sadece bir kez ben ve ekibim ailelerimizi görmek için Türkiye'ye gittik.



Üç aydır otelden antrenmana, antrenmandan otele gidip geliyoruz. Herkes biliyor üç aydır düzenimiz böyle ve ne kadar başarılı olmak istediğimizi biliyorlar. Ama bazen sakatlıklar ya da hastalıklar yüzünden kazanma şansınız azalır. Rahatım ve bu yüzden geleceğe bakıyorum." şeklinde konuştu.



"GERÇEKÇİ OLMALIYIZ"



Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuşarak sözlerini noktalayan teknik adam, "Şu an Sepahan ile aramızda beş puan fark var ve sezonun bitmesine üç maç kaldı. Gerçekçi olmalıyız. Ben açık sözlü biriyim ve riskli konuşmam. Oynanacak maçlara bakarsak, ikinci olma şansımız var. Gelecek üç maçı kazanmalıyız ki sezonu iyi bir şekilde kapatalım. Sonuç ne olur, ikinci mi oluruz, üçüncü mü bilemem." sözlerini sarf etti.